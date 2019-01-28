البابا تواضروس يكلف وفدًا باستقبال بطريرك الكنيسة السريانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف: وصل البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، القاهرة اليوم الاثنين، في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام. وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف وفدًا كنسيًا باستقبال "بطريرك الكنيسة السريانية الشقيقة"، من: الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس عزبة الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على ديري الأنبا توماس بالخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين. كما ضم الوفد القس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

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