معرض الكتاب في يومه السادس: تيسيرات جديدة لتخفيف التكدس والازدحام أمام البوابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين (اليوبيل الذهبي)، زيادة أجهزة التأمين والمراقبة، وأعداد العاملين في فرق التنظيم والمسئولين عن تسهيل حركة الدخول أمام الزوار، بالإضافة إلى فتح جميع المنافذ الخارجية الخمسة والداخلية الـ12، فيما استمر تدفق الآلاف من المواطنين وخاصة الطلاب والعائلات، لزيارة المعرض في يومه السادس، واصطفت الطوابير على أبواب المداخل الرئيسية، وكذلك على أبواب القاعات لمسافات طويلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكدت إدارة المعرض- في بيان، اليوم الإثنين- أن عدد زوار المعرض يشهد هذا العام زيادة غير مسبوقة، حيث يرتفع متوسط عدد الزائرين يوما بعد يوم، ففي اليوم الأول وصل العدد لنحو 100 ألف، ثم تضاعف في اليوم الثاني لنحو ربع مليون، وظل في ارتفاع حتى وصل العدد حتى نهاية أمس لنحو 800 ألف زائر، فيما تشهد قاعات البرامج الثقافية والفنية والأطفال إقبالًا كثيفًا، ويواصل العشرات من الشباب المتطوعين، الذين يرتدون زيا خاصا مميزا تقديم خدماتهم للزائرين والإجابة على استفساراتهم.

بدوره، قال دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة لدار الكتب بوزارة الثقافة (الجهة المنظمة لليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب) إن مشاركة كل الوزارات والهيئات المعنية في الدولة وقطاعات وزارة الثقافة وراء هذا النجاح الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام، حيث يتضاعف عدد زوار المعرض يوميا، كما أن نسبة المبيعات لكتب الهيئة شهدت هذا العام زيادة ما بين 40% و50% عن العام الماضي في مختلف أنواع الأصدارات.

وأشاد بالمظهر الحضاري المشرف الذي يظهر به المعرض على كل المستويات، سواء من ناحية الجمهور أو من ناحية التنظيم بفضل جهود القائمين على هذا الحدث العالمي الكبير، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع الضيوف العرب والأجانب الذين أبدوا إعجابهم بهذا التطور الكبير والنقلة الحضارية التي يشهدها المعرض.

وقد بدأ الجمهور في التوافد بكثافة على المعرض منذ اليوم الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة على مختلف البوابات المخصصة لدخول الجمهور، وتحل جامعة الدول العربية ضيف شرف المعرض، بينما اختارت وزارة الثقافة الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتي المعرض لهذا العام.

وتيسيرًا على الزوار، تم توفير 70 خط "أتوبيس" بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لخدمة رواد المعرض، إلى جانب الاتفاق مع شركة مواصلات مصر على 3 خطوط عابرة بعدد 32 "أتوبيس" صديق لذوي القدرات الخاصة، مكيفة ومجهزة بخدمة "الواي فاي" بخصم يصل إلى 35% على الكروت المدفوعة مقدمًا، كما تم الاتفاق مع جهاز النقل بالقوات المسلحة على توفير عدد من الأتوبيسات من أرض المعارض القديمة أعلى محطة المترو إلى مركز مصر للمعارض الدولية بزمن تقاطر 15 دقيقة، بالإضافة إلى وجود 40 "أتوبيس" من الخطوط العابرة بمركز مصر للمعارض بشكل دائم.

يذكر أن عدد المشاركين في المعرض 169 مشاركًا يمثلون 35 دولة، وعدد الأجنحة 723 جناحًا، وعدد التوكيلات 525 توكيلًا، وعدد الناشرين 1273 ناشرًا، وسور الأزبكية 6 مزاولي مهنة بيع كتب، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 دارا، وعدد دور النشر العربية والأجنبية التي تشارك لأول مرة 24 دارًا، وعدد عناوين الكتب الجديدة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أكثر من 594 عنوانا، وعدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية، والفنية 144 فعالية، والخاصة بالطفل 234 فعالية، وعدد ورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي 8 ورش، ويبلغ عدد حفلات التوقيع 600 حفلة.

ويبلغ عدد الضيوف العرب والأجانب 170 ضيفًا، فيما يبلغ عدد الشعراء أكثر من 300 شاعر، والمشاركون في الفعاليات الثقافية يبلغون نحو 2500 كاتب، وناقد، ومبدع، وفنان.