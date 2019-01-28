معرض الكتاب يناقش مستقبل الثقافة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ظهر اليوم الاثنين؛ ندوة حول محور الكتب المؤسسة للثقافة العربية لمناقشة كتاب "مستقبل الثقافة في مصر"، لطه حسين

وشارك في الندوة الدكتور نادر نجم والدكتورة آمال كمال والدكتور أيمن بكر وأدارها الدكتور محمد الشحات.

بدأت الندوة بكلمات من الشحات وتعريف أهم النقاط في كتاب طه حسين؛ فيما ذكرت آمال كمال أن عميد الأدب العربي تأثر بالثقافة الفرنسية، وتحدث عن الديمقراطية، وحق الفقراء في التعليم حيث يعتقد أننا أقرب لحضارة الشرق والبحر المتوسط من أفريقيا، وثقافتنا أقرب للأوربيين من الشرقيين.

وقال أيمن بكر، إن الأساس عند طه حسين هو الاستقلال فهو بداية للمستقبل، ومشكلات القراءة الخاصة بهذا النوع من الكتب، أول كارثة نتعرض لها هي الإجمال المُخل ، وآلية الإجمال هدفها هو الوصول إلي الغاية، كذلك الاستخدام السياسي للمشروعات الفكرية، حتى أن طه حسين وصف مدينة الإسكندرية في كتابه بأنها الامتداد الطبيعي لليونان وليست مصر.​