ماكرون: استكمال تسليم طائرات الرافال إلى مصر خلال الشهور المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بيع فرنسا الأسلحة إلى مصر خلال الفترة من 2010 إلى 20140، في إطار إجراءات مع اللجنة التي كان يرأسها رئيس الوزراء، لأهداف عسكرية.

جاء هذا في تعليق له على تساؤل أحد الصحفيين الفرنسيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أنواع الأسلحة التي باعتها مصر لفرنسا وقد تكون استخدمت ضد المواطنين المصريين من قبل الحكومة، وهل ستكمل فرنسا عمليات البيع إلى مصر؟

وأضاف ماكرون، إنه بالنسبة للتدخلات بالدبابات التي حدثت عام 2013، فتم تحديدها، وتوضيحها من قبل مؤسسات فرنسية، قائلًا: "طبعًا من المهم لنا أن تكون الدبابات لأغراض عسكرية فقط".

وتابع: "بالنسبة للقضايا العسكرية الأخرى، فلم يكن هناك أي ضبابية عن الإجراءات التي كانت تهدف لحماية التراب المصري ضد أعداء جاءوها من الخارج.

وبالنسبة لصفقة طائرات الرافال، قال إن هناك 24 طائرة رافال جرى تسليم بعضها إلى مصر، وتستكمل عملية التسليم خلال الشهور المقبلة، مشيرًا إلى حديثه مع الرئيس السيسي على نوعية الشراكة بين الجيشين.