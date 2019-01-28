السيسي: انا موجود بإرادة المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه موجود على رأس السلطة في مصر بإرادة المصريين. وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين: عايز أطمنكم أنا لا أخجل أن تكون الغالبية المصرية ترفض وجودي، أنا هنا بإرادة مصرية ولو الإرادة دي مش موجودة أتخلى عن موقعي فورًا.

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