أستاذ صحافة: الجيل الحالي لا يعرف شيئًا عن ثورة 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة عواطف عبدالوحمن، الخبيرة وأستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الأجيال الجديدة لا تعرف شيئًا عن ثورة 1919، متابعة: "نحتاح إلى جهد كبير حتى يعرف شباب الجيل الحالي تاريخ ثورات مصر في التاريخ الحديث وما تداعياتها والجهد الذي بذله الشعب لإنجاح هذه الثورات".

وأضافت عبدالوحمن، خلال ندوة ثورة 1919 الأدب والصحافة، بالقاعة الرئيسية في معرض الكتاب، اليوم الاثنين، أن مصر كان لديها 19 صحيفة أثناء ثورة 1919، مثل صحيفة الأهرام والوفد والشعب والوطن، لافته إلى أنه كان يوجد عدد من الصحف موالية للاحتلال الانجليزي ومعادين لثورة 1919 وإرادة المصريين، مثل الوطن".

وأوضحت أن الصحف المصرية امتنعت عن الإصدار يومين خلال شهر فبراير عام 1919 وقبل الثورة بأيام قليلة احتجاجا على ما يفرضة الاحتلال الانجليزي من قيود على الصحف في هذا التوقيت.