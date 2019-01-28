السيسي: مصر لن تقوم بالمدونين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تقوم بالمدونيين، ولكنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة من أبنائها.

وأضاف السيسي، ردًا على تساؤل أحد الصحفيين الفرنسيين حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والقبض على عدد من المدونين: بنعمل إصلاح اجتماعي وديني، بقت إساءة إنك تقول مصري مسيحي أو مسلم، بقى اسمه مصري فقط، الذي لا يؤمن أيضا له مكان في مصر.

وتابع السيسي: دي ممارسات ننفذها بالفعل، حتى نحقق المواطنة والتآخي بين الناس والمحبة بينهم، كل سنة بيتخرج مليون قولي أشغلهم إزاي، أجيبلهم شغل منين، أعمل إيه، أنا مستعد أسمع منكم، بس حد يقولي أعمل إيه

وتسائل الرئيس: نحل المسائل دي إزاي؟ المدونين بيتكلموا لغة تانية خالص غير الواقع اللي بنعيشه، معندناش حاجة نخاف منها أبدا، بنقود بلدنا بالكرامة والعزة، لما أقوم ببرنامج علاج فيرس سي الأكبر في العالم كله، ممكن دولة متقدمة في أوروبا تعمل ده لأن قدراتها تقدر، لكن لما أكون في مصر أعمل 55 مليون مسح طبي.