تفاصيل لقاء وزيرة الصحة وممثلي الجهات المانحة بشأن مشروعات "القومي للسكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، مساء أمس الأحد، اجتماعًا مع عدد من ممثلي الجهات المانحة في مصر، بمقر المجلس القومي للسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان.

رحبت وزيرة الصحة بالتعاون مع كافة الجهات الدولية لحل القضية السكانية، وبحث توقيع اتفاقيات جديدة مع المجلس في هذا الشأن.

وأشارت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، إلى أن الدعم الذى يحتاج له المجلس لتنفيذ الإستراتيجية السكانية ليس دعمًا ماليًا، فقط بل دعمًا فنيًا أيضا؛ لضمان نجاح الجهود المبذولة لخفض الزيادة السكانية، مشيدة بالخبرات السابقة لتلك الجهات فى مثل هذه الملفات الهامة.

وقالت وزيرة الصحة، إن المجلس هو الجهة المنوط بها التعامل بشأن الاستراتيجية القومية للسكان، مؤكدة أن المجلس يختص باقتراح السياسات السكانية التي تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بحث دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أوالخاصة في تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات السكانية والتنسيق فيما بينها، مع دراسة الموضوعات المتصلة بالاتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكاني والنمو الاقتصادي على ضوء الموارد المتاحة.

وأكدت وزير الصحة والسكان مجددا دعمها الكامل لمهام المجلس القومي للسكان في متابعة الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك استراتيجية مناهضة ختان الإناث ومكافحة ظاهرة الزواج المبكر.