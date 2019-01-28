مصر | حبس عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المطرية حبس عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات بالمطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية عدة بلاغات، تفيد بسرقة حقائب السيدات عن طريق عاطلين، مستقلين دراجة نارية، وبإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تم تحديد هوية المتهمين، وهما "ماهر. ز"، و"أدهم. م" عاطلان، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

"لسرقة 2000 جنيه".. النيابة تأمر بعرض المتهم بذبح مسنة بالتجمع على الطب الشرعي

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال المتهم بذبح "مسنة" داخل مسكنها بحي الياسمين بالتجمع، واعترف بتفاصيل جريمته.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي القتل العمد، والسرقة بالإكراه، كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي، لفحص أي آثار خاصة بالواقعة بجسده.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على المتهم بقتل مسنة داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.

وأوضحت النيابة، أن واقعة القتل جاءت بغرض السرقة، وأن المتهم تسلق الفيلا، من أجل السرقة، وما أن قاومته المجني عليها حتى قام بذبحها بسلاحه الأبيض وسرق مبلغ مالي لا يتعدى 2000 جنيه، ولاذا بالفرار.

وكانت النيابة، قد أمرت بتشريح جثة "مسنة" عثر عليها مذبوحة داخل الفيلا الخاص بها بالتجمع الخامس، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع مقتل مسنة عثر عليها مذبوحة داخل فيلا بكمبوند الياسمين بالتجمع الخامس.

وترجع الواقعة لتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على الجثة مقتولة طعنا بسكين في الرقبة، وبمعاينة المكان تبين وجود آثار عنف، ورجحت التحريات أن السرقة سبب الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.