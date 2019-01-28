مصر | "الداخلية" تضبط 460 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة بالمنيا ومطار برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط 460 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة بالمنيا ومطار برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط 460 قطعة أثرية متنوعة تعود إلى العصور المختلفة في المنيا ومطار برج العرب.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث سياحة وآثار المنيا قيام "مصطفى.ف.م"، موظف بالسكة الحديد، و"أحمد.م.ف" عامل، بحيازة بعض القطع الآثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهمان وضبطهما وبحوزتهما ( 336 قطعة يشتبه في أثريتها ) عبارة عن ( 242 ) عملة معدنية ترجع للعصر البطلمي والروماني، ( 44 ) تمثال أوشابتي عليها رسومات وكتابات هيروغليفية يرجع للعصر الفرعوني، ( 42 ) تميمة لبعض المعبودات المصرية القديمة ترجع للعصر الفرعوني، تمثال للاله أنوبيس بطول 30 سم مذهب عليه بعض الرسومات والكتابات الهيروغليفية يرجع للعصر الفرعونى ، وتمثال رمسيس الطفل بطول 4سم يرجع للعصر الفرعوني.

وكما ضمت المضبوطات تمثال صغير الحجم لمعبودة ( إله ) بطول 5سم يرجع للعصر الفرعوني،

مفتاح الحياة من الجرانيت الأسود يرجع للعصر الفرعوني.

وكما تم ضبط ( طبنجة صوت بها خزنة وعدد 2 طلقة ).

وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثرية المضبوطات وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الإتجار والطبنجة بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي سياق متصل تمكن قسم مباحث مطار برج العرب من ضبط الراكب "محمد. أ. ع" مدير حسابات بإحدى الشركات خارج البلاد، ومقيم المنتزة الإسكندرية، وذلك حال إنها إجراءات سفره متجهه إلى إحدى الدول الأجنبية وبحوزته ( 124 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في آثريتها ) كان يخفيهم داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.