مصر | ضبط عاطل وبحوزته هيروين وسلاح ناري في القليوبية

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري.
وتعود البداية عندما تمكن مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المدعو "محمد.ذ.ص"، سن 20، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، من العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 2 قضية سرقة بالإكراه، وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، وعدد ( 10 ) طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 150 جراما )، مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات النقل التابعة لشركة بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات "النقل" التابعة لإحدى الشركات، والتعدي على قائدها بطريق محور التعمير.
وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من سائق بأحد الشركات، ومُقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية أنه حال سيره بالسيارة قيادته "نقل" تابعة للشركة عمله ومُحملة بعدد (7) طرود حديد بطريق محور التعمير بدائرة قسم شرطة أول العامرية اعترضه أربعة مجهولين، وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري واستولوا منه على السيارة ثم لاذوا بالفرار، والعثور على السيارة بحمولتها بطريق المحور بدائرة القسم.
وأثناء السير في إجراءات البحث وبإعادة تطوير مناقشة المُبلغ قرر عدم صحة بلاغه وأن حقيقة الواقعة أنه حال سيره بطريق محور التعمير توقف بالسيارة لأحد الأشخاص واصطحبه، إلا أن الأخير قام بتهديده بالإيذاء دون إشهار أسلحة وطلب منه التخلي عن السيارة وفر بها هاربًا وعلل بلاغه الأول خشية مساءلته إداريًا.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى "رزق.ج.ر"، سن 34، سائق، وله معلومات جنائية، ومُقيم بالعامرية وبحوزته (5 جم هيروين).
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه ترك السيارة بمحل العثور والاستيلاء منها على إطار كاوتش مُحمل عليها وإخفائه بقطعة أرض بمنطقة الذراع البحري، أرشد عنه وأقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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