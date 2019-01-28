مصر | ضبط عاطل وبحوزته هيروين وسلاح ناري في القليوبية

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري.

وتعود البداية عندما تمكن مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المدعو "محمد.ذ.ص"، سن 20، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، من العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 2 قضية سرقة بالإكراه، وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، وعدد ( 10 ) طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 150 جراما )، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.