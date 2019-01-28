مصر | ضبط عاطل استولى على 188 ألف جنيه من بعض المواطنين بسوهاج

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية.
وتبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ثلاثة مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، ضد "السيد.ح.ع"، ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بادعاء علاقات ونفوذ لدى المسئولين بإحدى الجهات الحكومية (على خلاف الحقيقة) وطلب وحصل من الشاكين على مبلغ مالي قدره (188 ألف جنيه ) نظير تعيينهم بتلك الجهة، إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.
وأضافت التحريات حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم ولم يتقدموا للإبلاغ أملاً في حصولهم على فرص عمل أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات النقل التابعة لشركة بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات "النقل" التابعة لإحدى الشركات، والتعدي على قائدها بطريق محور التعمير.
وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من سائق بأحد الشركات، ومُقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية أنه حال سيره بالسيارة قيادته "نقل" تابعة للشركة عمله ومُحملة بعدد (7) طرود حديد بطريق محور التعمير بدائرة قسم شرطة أول العامرية اعترضه أربعة مجهولين، وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري واستولوا منه على السيارة ثم لاذوا بالفرار، والعثور على السيارة بحمولتها بطريق المحور بدائرة القسم.
وأثناء السير في إجراءات البحث وبإعادة تطوير مناقشة المُبلغ قرر عدم صحة بلاغه وأن حقيقة الواقعة أنه حال سيره بطريق محور التعمير توقف بالسيارة لأحد الأشخاص واصطحبه، إلا أن الأخير قام بتهديده بالإيذاء دون إشهار أسلحة وطلب منه التخلي عن السيارة وفر بها هاربًا وعلل بلاغه الأول خشية مساءلته إداريًا.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى "رزق.ج.ر"، سن 34، سائق، وله معلومات جنائية، ومُقيم بالعامرية وبحوزته (5 جم هيروين).
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه ترك السيارة بمحل العثور والاستيلاء منها على إطار كاوتش مُحمل عليها وإخفائه بقطعة أرض بمنطقة الذراع البحري، أرشد عنه وأقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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