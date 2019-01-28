مصر | ضبط عاطل استولى على 188 ألف جنيه من بعض المواطنين بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل استولى على 188 ألف جنيه من بعض المواطنين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بزعم تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية.

وتبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ثلاثة مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، ضد "السيد.ح.ع"، ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بادعاء علاقات ونفوذ لدى المسئولين بإحدى الجهات الحكومية (على خلاف الحقيقة) وطلب وحصل من الشاكين على مبلغ مالي قدره (188 ألف جنيه ) نظير تعيينهم بتلك الجهة، إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأضافت التحريات حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم ولم يتقدموا للإبلاغ أملاً في حصولهم على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.