مصر | "الأمن العام" يضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاخ ناري ومخدرات بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاخ ناري ومخدرات بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، في ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بحوزتهم سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

وقام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت المنطقة المشار إليها.

وأسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط المدعو"عايد. س. ع" سن 44، عاطل، ومُقيم بالمرج القاهرة ، وله محل إقامة آخر بأبو حماد بالشرقية ( سبق اتهامه في قضيتي مخدرات آخرهما قضية مخدرات )، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان وحيازته لأسلحة نارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بطريق الحرية/ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبحوزته ( فرد خرطوش وعدد 3 طلقات نارية من ذات العيار، 1,500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ، 300 جرام من مخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وكما تم ضبط كل من: "طارق. ج. م" سن 35 ( سبق اتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات )، و"محمد. م. أ" سن 24 (محكوم عليه غيابياً بالحبس سنة في قضية سرقة)، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان وذلك حال تواجدهما أسفل كوبري 56 دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (150 جراما لمخدر الهيروين، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.