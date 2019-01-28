مصر | إخلاء سبيل متهمين بألتراس أهلاوي في أحداث مباراة حوريا الغيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهمين بألتراس أهلاوي في أحداث مباراة حوريا الغيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل اثنين من أعضاء ألتراس الأهلي المتهمين في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

وجاءت أسماء المتهمين المخلى سبيلهما كالتالي: محمد أحمدي، ومحمد أحمد على في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ويواجهان اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهما عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاما بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.

"كانت تعاملني بشكل سيء".. النيابة تأمر بحبس قاتل والدته في شبرا

قرر أحمد البلتاجي مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل والدته المسنة، بحجة سوء معاملتها له، كما أمرت النيابة العامة بإحالة جثة المتوفاة للطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بشارع البلاط دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين وجود جثة المدعو"سعاد.م.ع "69 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة نومها، ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ منزلها وعدم بعثرة محتوياته.

وبسؤال شاهدي الواقعة من جيران المجني عليها قررا بسابقة قيام ابنها المدعو "أيمن.م.أ" 41 سنة، عاطل، ومُقيم بذات العقار بالتعدي عليها بالضرب منذ ثلاثة أيام، وقاما بمنعه واصطحابها للشقة سكنها مكان العثور عليها، وأضافا أنهما لم يشاهداها بعد ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بقتلها، وذلك بسبب سوء معاملتها له وأنها أُصيبت بحالة فقدان للوعي وفوجئ بوفاتها، ولم يقم بالإبلاغ خشية مساءلته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.