أخبار مصر | برلماني: ترخيص الـ"توك توك" يوفر 5 مليارات جنيه سنويا للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: ترخيص الـ"توك توك" يوفر 5 مليارات جنيه سنويا للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن هناك ما يقرب من 5 ملايين توك توك فى مصر، بالإضافة لمركبة التروسيكل وهذه المركبات جميعها على الرغم مما تسببه إلا أنها أصبحت أمر واقع على الحكومة أن تتعامل معها وفقا لهذه القاعدة.

وطالب النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، في بيان صحفى له اليوم، وزارتى الداخلية والتنمية المحلية بتقنين أوضاع هذه المركبات سواء التوك توك أو التروسيكل، بالإضافة للسيارات التى تعمل فى الشوارع الداخلية ولا تحمل لوحات مرورية، على أن يتم تقنين وضعها بشكل قانونى.

وأشار النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إلى أن تقنين الوضع سيكون له مردود إيجابي على الدولة وعلى المجتمع فى آن واحد، سيساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، وسيساهم فى التصدى للجريمة، خاصة وأن بعض هذه المركبات يستغل فى ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها لأنه لا يحمل لوحة مرورية وقائده غاليا يكون من الاطفال الذين لا يحملون رخصة قيادة.

وأكد النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن تقنين وضع هذه المركبات سيدر للدولة ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه سنويا على أن يكون هناك شروط صارمة لعملها، تتمثل فى عدم خروجها للشوارع الرئيسية ورافضى التقنين يتم سحب المركبة منهم بعد مدة زمنية يتم تحديدها وإلزام قائدها بالحصول على رخصة قيادة.

وبدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب ممدوح الحسيني، بشأن تفعيل الأحكام المنظمة لترخيص التوك توك الواردة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وعدم استكمال توسعة وتطوير طريق وصل دهشور بكل من مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.

وتناقش اللجنة في اجتماع آخر اليوم الاثنين، أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

