أخبار مصر | "عيادات طبية" في تحديث وحدة مرور القاهرة الجديدة بقيادة الرائد أحمد ماهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عيادات طبية" في تحديث وحدة مرور القاهرة الجديدة بقيادة الرائد أحمد ماهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرائد أحمد ماهر مدير وحدة مرور القاهرة الجديدة، أن الإدارة العامة للمرور تسعى جاهدة لتسهيل تعامل المواطنين مع إدارات المرور على مستوى الدولة.

وأضاف سيادته فى لقاء له، أنه علينا أن نراعى كبار السن لإنهاء معاملتهم في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه تم عمل "شبابيك" خاصة لمراعاة ظروفهم الصحية لتوفير أقصى درجات الراحة لهم.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور وفرت عيادات طبية للكشف على المواطنين وإعطائهم شهادات طبية لتسهيل الحصول على رخص القيادة علاوة على النظام الموجود حاليًا من لوحات إرشادية وإلكترونية كى يتعرف المواطن على المستندات الخاصة بالمعاملة المطلوبة دون اللجوء إلى أي فرد داخل الوحدة.

هذا وتم تحديث الإدارة بافتتاح العيادات الطبية بوحدة مرور القاهرة الجديدة ومرور المطرية وسوف يتم تحديث جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية تباعًا، وعند زيارتك لوحدة مرور القاهرة الجديدة ستجد النظافة في المكان والمعاملة الطيبة من العاملين هناك، إضافة إلى المجهود الفعال من رئيس وحدة المرور الرائد أحمد ماهر لتذليل أي صعوبات تواجه المواطن هناك، إضافة إلى المعاملة المحترمة من جميع أفراد الوحدة.

وكل التحية والتقدير لمن يسعى إلى تذليل الصعاب وحل المشكلات للمواطن بعيدًا عن المحسوبية واستغلال النفوذ أمثال هؤلاء يجب تكريمهم من الدولة ومن المواطن لما لمسناه من تقدير واحترام، تحيا مصر بأبنائها الشرفاء.