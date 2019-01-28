أخبار مصر | موقع محرج لمُمثل الحكومة في اجتماع "طاقة النواب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع محرج لمُمثل الحكومة في اجتماع "طاقة النواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايقة فهيم، إلى وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، عن المشاكل الناتجة عن تهالك أعمدة الإنارة وتشغيلها بالنهار وعدم القيام بالصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى إنارة الفصول الدراسية فى غير أوقات الدراسة بمدارس الجمهورية مما يعد إهدارًا للمال العام.

من جانبها، انتقدت النائبة فايقة فهيم، تشغيل كثير من أعمدة الإنارة فى الصباح دون إطفائها، بالإضافة إلى وجود العديد من المدارس تظل منارة فى المساء رغم انتهاء اليوم الدراسي.

وعقب خالد دستاوي، ممثل وزارة الكهرباء، بتأكيده أن أعمدة الإنارة فى الطرق تتبع وزارة النقل، أما فى القرى والشوارع الداخلية فإنها مسئولية التنمية المحلية، وهنا تكون الوحدات المحلية هى المسئولة عن تغييرها، لافتًا إلى أن دور وزارة الكهرباء يقتصر على إمداد الكهرباء، ليرد المهندس طلعت السويدى قائلًا: "الكلام دا مينفعش.. الحكومة تكون متضامنة فى المسئولية".



ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 4 2016. ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 4 2016. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المُعدل لاتفـاق مـراكش المـؤسـس لمنظمـة التجـارة العـالمية الـذي اعتمد فـي جنيـف بتـاريـخ 27 11 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (اندونيسيا) في ديسمبر 2013. وتناقش الجلسة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10 3 2018. وتناقش الجلسة أيضًا مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من:

1. النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات على ترعة الإبراهيمية – من الناحية الجنوبية أمام المدخل الجنوبي لمركز سمالوط – محافظة المنيا.

2. النائبة سهير الحادي، بشأن وقوف القطار رقم (890) القاهرة سوهاج الذي يبدأ رحلته من القاهرة الساعة [22،45] وينتهي بسوهاج الساعة السادسة صباحًا بمحطة أبوتيج – محافظة أسيوط.

3.النائب ممدوح مقلد، بشأن تخصيص قطار رابع يبدأ من مدينة سوهاج إلى القاهرة.

4.النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن استكمال رصف طريق الزعيم جمال عبد الناصر التابع لمركز ومدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.

5. النائب تامر عبدالقادر، بشأن رصف النقاط المتهالكة بطريق الداخلة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

6.النائب محمد صلاح عبدالبديع، بشأن إعادة رصف وتأهيل الطرق التي تضررت نتيجة أعمال إنشاء الطريق الإقليمي – الدائري وطريق بنها.

7.النائب لطفي شحاتة، بشأن توفير الاعتماد المالي لرصف طريق الدائرة الثانية – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

8.النائبة سولاف درويش، بشأن ضرورة استكمال خط مترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة وحتى مدينة قليوب والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

9.النائب محمد ناجح حسب النبي، بشأن إحلال وتجديد كوبري أدهم وهو مدخل قرية بطره – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

10. النائب بسام فليفل، بشأن الانتهاء من تشغيل الشهر العقارى بقرية دميرة – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

11. النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إعادة النظر في نظام السجل العينى نظرًا لتعقيد الإجراءات وزيادة المشاكل.

12. النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء وحدة للاستعلامات عن القضايا مقرها محكمة المنيا الابتدائية وتكون تابعة لمحكمة النقض.

13. النائب عبد الباقى تركيا، بشأن توفير العمالة والتجهيزات اللازمة بالشهر العقارى بمركز ديرب نجم – محافظة الشرقية وإنشاء فرع جديد للشهر العقارى بذات المركز.

14.النائب محمد سعد تمراز، بشأن إنشاء مكتب توثيق شهر عقارى بمدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

15. النائب سليمان وهدان، بشأن إنشاء خط سكة حديد من محافظة بورسعيد وحتى محافظة السويس على الضفة الشرقية للقناة.

16. النائب همام العادلى، بشأن الانتهاء من مجمع معاهد جلال خلاف الابتدائى والإعدادى الأزهرى بنجع عامر موسى تبع ناحية بنى هلال مركز المراغة - محافظة سوهاج.

17. النائب بسام فليفل، بشأن الانتهاء من طرح بعض المساجد بقرية بهوت مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

18.النائب جمال كوش، بشأن إزالة وبناء بعض مساجد مركز بنها – محافظة القليوبية.

19. النائب حامد جلال جهجه، بشأن إنشاء إدارة أوقاف بناحية دمرو مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

20.النائب أحمد العوضى، بشأن تخصيص قطعة أرض أوقاف بحى الحوال – مركز السنبلاوين لإقامة مبنى مجمع المحكمة ومكتب الشهر العقارى – محافظة الدقهلية.

21. النائب محمد عطا سليم، بشأن موافقة وزارة الأوقاف على استغلال الغرفة الموجودة بعزبة العرب الكبرى بحى المنتزه ثان لتكون غرفة كهرباء – محافظة الإسكندرية.

22. النائب بسام فليفل، بشأن استعجال توصيل الغاز الطبيعي لقرى درين والطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

23. النائب سيد أحمد محمد سيد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض قرى مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ.

24. النائب محمد حسين عبد الرحيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى (بني عدى - العتامنة – بني شقير – نزه قرار – بني مجد) مركز منفلوط – محافظة أسيوط.

25. النائب مكرم رضوان، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركزى دكرنس – وبني عبيد – محافظة الدقهلية.

26.النائب زكريا حسان، بشأن مد خدمة الغاز الطبيعي إلى مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

27. النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمجلس قروي شوشه – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

28. النائب أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية المحمدية – كفر سعد – محافظة دمياط.

29.النائب بدير عبد العزيز موسى، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية منشأة الصفا - محافظة كفر الشيخ.

30. النائب جمال كوش، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى البرنس، أتريب، عزبة المتنبي، وعزبة برهوم التابعين لمدينة بنها – محافظة القليوبية.

31. النائب محمد سعد تمراز، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركز ومدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

32. النائب فايز أبو خضره، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مركز بلبيس - محافظة الشرقية.

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