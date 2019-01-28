أخبار مصر | الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٥ أيام (فيديو جراف)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا توضيحيا؛ لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية الأيام الماضية، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من(23حتى 28يناير2019‏)، وهي كالتالي:

1.نفي المركز الإعلامي ما تردد حول سحب الحكومة وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها.

2. نفي رفض ميناء الإسكندرية نزول السيارات من السفن بسبب التكدس.

3.نفي المركز ما أثير حول دمج شعبتي العلمي والأدبي بالثانوية العامة بداية من العام المقبل.

4. نفي ما تردد حول إلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين.

5.نفي المركز ما أثير حول إزالة جميع عقارات منطقة نزلة السمان لصالح مستثمر عربي.

6. نفي ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود تصدعات وشروخات بكوبرى المطار مؤكدا أن الكوبري أمن تماما.

7.نفي المركز ما تردد حول فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

8. نفي المركز إصدار ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه بالأسواق مؤكدا انه لا نية لإصدارها.

9.نفي ما تردد حول هدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها.

10. نفي المركز غلق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية.

11. نفي ما أثير حول منع الحكومة للأجنبيات المتزوجات من مصريين من حضانة أبنائهن.