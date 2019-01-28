أخبار مصر | 4 سلاسل للطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

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يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره ٤ سلاسل للطفل، تتضمن مجموعة مشوقة من القصص المصورة الهادفة؛ وذلك في إطار اهتمام الأزهر بتوفير محتوى مشوق وهادف يساهم في تشكيل وجدان الأطفال، وغرس فعل الخيرات في نفوس الصغار، وهم يخطون أولى الخطوات في طريق حياتهم.

وتتنوع هذه السلاسل في موضوعاتها ومستوياتها؛ لتلبي حاجة الاطفال على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم، حيث تتضمن سلسلة "مكارم الأخلاق"، عدة مستويات، تتناول موضوعات النظافة، التعاون، النظام، التراحم، المحبة، الصدق، الأمانة، آداب الطعام، آداب الطريق، آداب الزيارة، وبر الوالدين، وغير ذلك من الموضوعات المؤثرة في سلوك الطفل.

بدورها تتناول سلسلة "مشارق الأنوار"، عدة أحاديث نبوية عن الأخلاق، مدعمة المصور، تركز على فضيلة الصدق، اختيار الصاحب، حق الطريق، خطر الكلمة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، إطعام الطعام وإفشاء السلام، نعمة الصحة والوقت، وصلة الرحم.

أما السلسلة الثالثة فهي تحمل عنوان "فعل الخيرات"، وتستهدف توجيه الأطفال إلى فعل الخير في المجالات كافة، كمساعدة المحتاجين، والتراحم، والإحسان، وتشمل هذه السلسلة ٩ أعداد، من أبرزها: سمير والعجوز الفقير، هيام ودار الأيتام، سامية والصديقة دنيا، سماح وطيور الصباح، شادي وإدارة النادي، وليد والعمل الفريد، شريف والرجل الكفيف، شيرين والطفلة الحزين، وثناء لا تنسى الدعاء.

بينما تأتي السلسلة الرابعة والأخيرة تحت عنوان: "من القصص القرآني"، وهي تتضمن مجموعة متنوعة من القصص القرآني المناسب للأطفال، بحيث تضع أمامهم أعلى المثل وأسمى النماذج ليكونوا لهم قدوة، ومن أبرز هذا القصص، قصة يوسف عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، قصة سليمان عليه السلام، قصة أيوب عليه السلام، ووصايا لقمان لابنه.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.