أخبار مصر | التضامن: نتعامل مع 1725 مشردا وطفلا بلا مأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: نتعامل مع 1725 مشردا وطفلا بلا مأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الأحد 27 يناير 1725 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل أمس الأحد مع 33 حالة مشرد و5 أطفال بلا مأوى بأجمالي 38 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 13 حالة منها 11 حالات مشردين و 2 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة تم التعامل مع 6 حالات منهم 3 حالات مشردين و3 أطفال بلا ماؤى، يليها البحيرة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 4 حالات مشردين، يليها محافظتي الإسماعيلية والفيوم حيث التعامل باجمالى 3 حالات مشردين فى كل منهما.

هذا وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 18 بطانية و 12 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كرمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع المسئول عن حماية المشردين في الشوارع، لتكريمهم علي المجهود الكبير الذي بذل خلال الأيام الماضية وتحركهم في كل محافظات الجمهورية في ظل انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو لإنقاذ المشردين من الشوارع.

وقدمت والي شهادات لتكريمهم، كما ارتدت غادة والي الملابس الخاصة بفريق التدخل السريع، لأنهم فريق واحد حقق المعجزات، حيث أشادت بالفريق وما حققوه، مشيرة إلي أن مايتحقق في 4سنوات، تحقق في أسبوعين.

وجهت والي، الشكر للمسئولين عن فريق التدخل السريع لحماية المتشردين في الشوارع، وإيداعهم دور المسنين، مشيرة إلى أن كل فرد في وزارة التضامن يعمل تحت مظلة واحدة للحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.

ونظمت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفلا لتكريم 120 من القيادات الشابة في الوزارة، بمناسبة اجتيازهم الدورات التأهيلية المقدمة من شركة IBM، حيث تم تكريم علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، ومها إسماعيل مدير عام العلاقات العامة والإعلام وآخرين.

وأكدت والي، علي اهتمام الوزارة بالاستثمار في الشباب لتطوير مهارتهم الشخصية والفنية والإدارية كشخصيات تتولى قيادة العمل.

ووجهت الشكر لشركة "اي بي ام" على تعاونها مع الوزارة وتقديمها العديد من برامج تنمية الشباب ومساهمتها فى برامج تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب الأطفال بدور الأيتام.

وكانت نظمت وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء يضم فرق التدخل السريع، وأطفال بلامأوى، الذين قاموا بتحقيق إنجاز في مبادرة إنقاذ المشردين، لتكريمهم بمقر الوزارة بالعجوزة، كما سيتم عرض إستراتيجية الوزارة في التعامل مع المشردين، وأطفال بلامأوى، بحضور ممثلي الفرق من كل المحافظات.