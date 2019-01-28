أخبار مصر | وزيرة الصحة تلتقي ممثلي الجهات المانحة لخدمة القضية السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تلتقي ممثلي الجهات المانحة لخدمة القضية السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسة المجلس القومي للسكان، مساء أمس الأحد، اجتماعاً مع عدد من ممثلي الجهات المانحة في مصر، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور عمرو حسن، مقرر "قومي السكان".

ورحبت وزيرة الصحة والسكان، بالتعاون مع كافة الجهات الدولية لحل القضية السكانية، وبحث توقيع اتفاقيات جديدة مع المجلس في هذا الشأن.

وقالت: إن الدعم الذى يحتاجه المجلس لتنفيذ الإستراتيجية السكانية، ليس ماليًا فقط، بل دعم فني، لضمان نجاح الجهود المبذولة لخفض الزيادة السكانية، مشيدة بالخبرات السابقة لتلك الجهات فى مثل هذه الملفات الهامة.

وأوضحت أن المجلس هو الجهة المنوط بها التعامل بشأن الاستراتيجية القومية للسكان ، مؤكدة على أن المجلس يختص باقتراح السياسات السكانية التي تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بحث دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أوالخاصة في تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات السكانية والتنسيق فيما بينها، مع دراسة الموضوعات المتصلة بالاتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكاني والنمو الاقتصادي على ضوء الموارد المتاحة.

وأكدت وزير الصحة والسكان، دعمها الكامل للمهام التي يقوم بها المجلس القومي للسكان في متابعة الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك استراتيجية مناهضة ختان الإناث ومكافحة ظاهرة الزواج المبكر.

كانت هالة زايد قالت، إن القضية السكانية قضية غاية في الأهمية، لأنها تلتهم كل جهود التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان بمناسبة اجتماع المجلس برئاسة الوزيرة وحضور مقرر المجلس القومي للسكان والجهات المشكلة للمجلس، وهم ممثلون عن 13 وزارة و4 هيئات و4 شخصيات عامة، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بالقضية السكانية وسبل مواجهتها وحلها.

ويتشكل المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد، وعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور عمرو حسن، وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والعدل والداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعي والثقافة والتربية والتعليم بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وممثل عن المجلس الأعلى للإعلام، وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة يختارهم وزير الصحة والسكان، وقد وقع الاختيار على الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والكاتب الصحفي الكبير والإعلامي الأستاذ محمود مسلم والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير الديموجرافي، والدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي.

ووجهت وزيرة الصحة بانعقاد المجلس القومي للسكان في الأسبوع الأخير من كل شهر، برئاسة وزيرة الصحة، وذلك للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج.

كما أعلنت عقد غرفة عمليات لمتابعة المشكلة السكانية، تبدأ العمل بدءًا من غدٍ، والتي ستستهدف الأسر ذات الكثافة السكانية العالية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان: إنه سيتم إطلاق مبادرة للحد من الزيادة السكانية في القرى الأكثر إنجابا، موضحة أنه سيكون هناك تدريب للأفراد المشاركين بالمبادرة، مؤكدة أن المبادرة ستعمل على توفر احتياجات الأسر، سواء فرص عمل، أو التوعية بالحث على طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل غير تقليدي.

وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم أقاليم مصر لمراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية في كل محافظة، وفقا لدراسات أعدت في هذا الشأن.