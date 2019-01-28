أخبار مصر | "النقل البحري": إعادة فتح ميناء الغردقة.. وإغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل البحري": إعادة فتح ميناء الغردقة.. وإغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الثانية ظهرا، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأضاف ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم انه تم استئناف كافة الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بالميناء.

وأكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، على انتظام الحركة الملاحية، واعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست، وكذلك والموانى التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء.

وتابع ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنها تسير بصورة طبيعية.

كان ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، قد أعلن في وقت سابق أنه تم إغلاق ميناء الغردقة البحري، فى تمام الساعة السادسة مساءا وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

حيث بلغت شدة الرياح 25 عقدة شمالية غربية، وكذلك بلغ ارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار، والضغط الجوي بلغ 1015 درجة، العمر الذي نتج عنه ان اصبحت حالة البحر مضطربة جدا.

وبناء على ذلك تم ايقاف كافة الانشطة البحرية، على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

على جانب آخر، أعلن رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن إدارة حركة السفن قررت في الساعات الأولى من صباح اليوم، غلق بوغازي ميناءي الاسكندريه والدخيلة.

وأرجع "الغندور" سبب ذلك لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.

وأورد أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

هذا وقد وجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من والي الميناء حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما شدد "عطية" علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.