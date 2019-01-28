شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقى ممثلى "الجهات المانحة" لبحث تعزيز التعاون لخدمة قضية السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان حيث رحبت وزيرة الصحة والسكان بالتعاون مع كافة الجهات الدولية لحل القضية السكانية، وبحث توقيع اتفاقيات جديدة مع المجلس فى هذا الشأن.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الدعم الذى يحتاج له المجلس لتنفيذ الإستراتيجية السكانية ليس دعم مالى فقط بل دعم فنى أيضا، لضمان نجاح الجهود المبذولة لخفض الزيادة السكانية، مشيدة بالخبرات السابقة لتلك الجهات فى مثل هذه الملفات الهامة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان ،إن المجلس هو الجهة المنوط بها التعامل بشأن الاستراتيجية القومية للسكان، مؤكدة على أن المجلس يختص باقتراح السياسات السكانية التي تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى بحث دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أوالخاصة في تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات السكانية والتنسيق فيما بينها، مع دراسة الموضوعات المتصلة بالاتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكاني والنمو الاقتصادي على ضوء الموارد المتاحة.

وأكدت وزير الصحة والسكان مجددا على دعمها الكامل للمهام التي يقوم بها المجلس القومي للسكان في متابعة الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك استراتيجية مناهضة ختان الإناث ومكافحة ظاهرة الزواج المبكر.