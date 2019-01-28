شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: التوسع فى المراكز العلمية وشراء أتوبيس لدعم التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن تطوير ملف التدريب يلقى اهتماما كبيرا لدى مجلس النقابة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه جارى العمل على أكثر من محور به، موضحا أن عمليات تطوير المركز العلمى بالنقابة العامة قاربت على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها خلال 15 يوم، بالإضافة إلى التوسع فى المراكز العلمية للتدريب بالنقابات الفرعية بالمحافظات.

وأضاف العامرى، فى بيان، أنه جارى حاليا تجهيز مقر بالغربية، وأخر قارب على الانتهاء بالوادى الجديد، ومن المقرر أن يتم افتتاح مقر الشرقية أول فبراير المقبل، وفى دمياط، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى مقرات كفر الشيخ والبحيرة وأسيوط، موضحا أن أغلب المساحات كبيرة لاستيعاب أعداد أكبر من الأعضاء، ففى محافظة البحيرة مساحة المقر 285 متر، والوادى الجديد 265 متر، مؤكدا أنه كلما توفرت سيولة لدى النقابة، يتم شراء مقرات جديدة للتدريب بجانب الاحتفاظ بالمقرات القديمة لتقديم الخدمات للأعضاء.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن طبيعة التدريب البيطرى يحتاج إلى العمل الميدانى، بعد تلقيه الجانب النظرى فى كليات الطب البيطرى، والتى يصعب عليها توفير قدر كافى من التدريب داخلها، بجانب غياب برامج التكليف بالهيئة العامة للخدامات البيطرية، والتى تساعد بشكل كبير على الاحتكاك المباشر لحديثى التخرج بسوق العمل، كل ذلك أدى إلى ضرورة أن تتولى النقابة مهمة توفير خدمة تدريبيىة ذات جودة لأعضائها.

وتابع نقيب الأطباء البيطريين: خلال عام تم تدريب 1000 طبيب بيطرى، ووفرنا لهم محاضرين مميزين، ونظرا لحاجتنا لتطبيق الجانب العملي، تم شراء أتوبيس، حتى يتم التدريب عملي فى مزارع الألبان والتسمين والدواجن والمجازر، والفنادق، وغيرها، وفى حال نجاح تلك التجربة، ونتوقع لها ذلك، من الممكن أن نتوسع فى تلك الخدمة من خلال النقابات الفرعية، فى أن يتم السماح بوجود وسيلة نقل خاصة بها لتسهيل عمليات التدريب لأعضائها.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى فايز، عضو مجلس نقابة البيطريين، رئيس المركز العلمى للنقابة، إن المركز استطاع منذ قرار مجلس النقابة فى 2015، باختياره مشرفا عاماً للمركز العلمى، والدكتور محمد نبيل مديرا للمركز، تمكن المركز من عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع كبري الجهات والهيئات كان من أبرزها جامعتى القاهرة، والإسكندرية، حديقة حيوانات الجيزة، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وعقد العديد من المؤتمرات وورش العمل سواء المجانية أو بأجر رمزى، بالقاهرة والمحافظات.

وأضاف فايز، أن المركز يهدف خلال الفترة المقبلة، إلى التعاون مع كافة الجهات والمراكز البحثية والمؤسسات العاملة في مجالات الطب البيطري، واشراك القطاع الخاص بما يستطيع تقديمه من خبرات ودعم، بالإضافة إلى تحديد احتياجات سوق العمل، ووضع برامج تدريبية "نظرية وعملية" لتأهيل شباب البيطريين لسرعة الالتحاق بسوق العمل، وريادتها، وخلق فرص عمل جديدة للأطباء البيطريين فى أكثر من مجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه دخلاء المهنة، والوصول بأنشطة المركز العلمى للطبيب البيطرى أينما كان محل إقامته ومحافظته.