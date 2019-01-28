شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تطالب وزارة التضامن بالمساواة فى صرف المعاش لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت النقابة العامة للأطباء غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة إلغاء قرار منع صرف المعاش الحكومى (المبكر) للأطباء من أصحاب الأعمال الخاصة مثل العيادات.

وكشفت نقابة الأطباء فى خطابها لوزيرة التضامن عن تلقيها شكاوى من الأطباء الراغبين فى تسوية معاش مبكر تفيد برفض التأمينات الاجتماعية صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة وذلك بدعوى إحالة ملفات هؤلاء الأطباء لصندوق معاشات أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،حيث يستمر الطبيب فى دفع الاشتراك الشهرى للتأمينات بصفته صاحب عمل وبعد أن يصل يتم للخامسة والسنين من عمره يتم صرف المعاش له

أوضحت النقابة فى خطابها لوزيرة التضامن، أن رفض صرف المعاش ليس له سند قانوني ، كما أنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أى طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمونه ،مؤكدة أن الاغلبية العظمى من الموظفين الذين سيطلبون الخروج على المعاش من أصحاب الأعمال الخاصة وإلا فكيف سيتحملون أعباء المعيشة فى ظل المعاشات المتدنية .

وطالبت النقابة بسرعة تعديل القرار المشكو منه حتى يتم تسوية المعاشات المبكرة تنفيذا للقانون ، وطالبت وزيرة التضامن بعقد لقاء عاجل مع وفد من النقابة لشرح ملابسات الموضوع على اعتبار أن هذه الشكوى تخص المعاش المبكر فقط أما المعاش العادى عند بلوغ الستين يتم صرفه بدون التقيد بوجود عمل خاص من عدمه.