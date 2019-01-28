شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية تكشف موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الفصل الدراسى الأول، نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الأزهرى لعام 2019 خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة أو تجميع الدرجات ورصدها فى قوائم للطلاب.

وأشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستظهر على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما تظهر نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 على بوابة الأزهر من خلال الرابط التالى:

http://www.azhar.eg/

يذكر أنه تم الانتهاء من أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 9 يناير الماضى بينما انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الخميس 10 يناير، بجميع معاهد الجمهورية، من ناحية أخرى تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى والتى تنتهى يوم 24 يناير الجارى.