شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتيجة امتحانات النقل بالقاهرة من موقع نتائج الطلاب بوزارة التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” لينك موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم، الخاص بامتحانات النقل لطلاب محافظة القاهرة، وتضم امتحانات الصف السادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى.

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من جانبه، أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف السادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى وباقى امتحانات النقل من المقرر أن تظهر اليوم الاثنين بالمدارس على مستوى المحافظة.

وفى ذات السياق، ذكر محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أنه جار تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية من الكنترولات ومراجعاتها، مشيرا إلى أن هناك 34 كنترولا يتم تجميعها، ومن المحتمل أن تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها.