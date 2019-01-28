شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفى ظهور شقوق وتصدعات بكوبرى المطار فى النزهة: سليم تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بظهور شقوق وتصدعات بكوبرى المطار الكائن بحي النزهة، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مشددة على أنه لا يوجد أي تصدعات وشروخات بكوبرى المطار، وأنه سليم فنياً وآمن تماماً.

وقال المركز الإعلامى، إنه بمجرد تداول هذه الأنباء، تم على الفور تشكيل لجنة هندسية لفحص الكوبرى، وتبين عدم وجود أي خطورة على الكوبرى، مُشددا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن ما يظهر بالصور المتداولة للكوبري على أنها شقوق كبيرة هو في حقيقة الأمر فواصل موجودة في تصميم الكوبرى تسمى بفواصل التمدد، وأن الشقوق الأخرى هي شقوق سطحية طبيعية في الطبقة الخارجية "المحارة" نتيجةً لعوامل التعرية ويتم معالجتها بشكل دوري.