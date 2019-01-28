ماكرون: زيارتى لمصر مهمة لأنها فرصة لتعزيز العلاقة مع شريك أساسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إن زيارته إلى مصر هامة للغاية بالنسبة له، وهى فرصة لتعزيز العلاقة مع شريك أساسي معه تاريخ قوى واحترام وتقدير متبادل، وفرنسا تريد أن تعمل كثيرا معه فى المستقبل.
وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، أنه شهد محادثات مطولة ومعمقة مع الرئيس السيسى فى الجوانب الثنائية والوضع الإقليمى، وهناك تلاقى فى وجهات النظر فى العديد من الموضوعات، مشيرا إلى العمل مع مصر منذ عدة شهور لمعالجة الوضع فى ليبيا، لأنه تحدى أساسى للاستقرار للبلدين.
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