شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. السيسي وماكرون يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قليل، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور وفدى البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل.. السيسي وماكرون يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.