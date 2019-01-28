شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى عن تسريب امتحانات أولى ثانوى: "مش بطولة.. والوزارة لم تفشل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها تفاصيل حوار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى برنامج "نقطة حوار"، المذاع عبر شبكة راديو وتلفزيون بى بى سى، الذى تحدث فيه شوقى عن خطة الوزارة فى تطوير التعليم وتسريب الامتحانات وأوضاع المعلمين.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن المعلم على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أنه بدأ بمرحلة النهوض بالمنظومة التعليمية من أرضية صعبة وبها مشاكل كثيرة، وأنه يعى تمامًا بأن المعلمين فى مصر يعانون من مشاكل كثيرة.

وأضاف "شوقي"، أن المنظومة الإدارية فى منظومة التعليم متشعبة بدرجة كبيرة، حيث أن الوزارة بها أكثر من مليون و700 ألف موظف، ما بين إدارى ومعلم وهذا رقم مهول، فهناك شجرة إدارية، وهناك لا مركزية فى التعليم، إلى أن اللوم فى النهاية يلقى على شخص واحد وهو الوزير، وهذا غير صحيح، حيث لا يوجد مركزية فى التعليم فالمحافظ ومدير المديرية والوكيل هم بمثابة الوزير، لذلك أعلن عن إعادة هيكلة للوزارة هذا العام.

وتابع وزير التعليم: "لا يحاول فقط عمل مناهج التعليمية الجديدة للطلاب الابتدائى، بل يعمل على إصلاح الكوارث الأخرى، حيث أن هناك مدارس ليس بها مقاعد للطلاب، وفيه مدارس الحمامات فيها مش شغالة، فعلا الشيلة كبيرة جدا".

وحول خطة الوزارة للارتقاء بمستوى المعلم، قال شوقي: " أن الوزارة تعاقدت على خطة تدريب جديدة للمعلمين خلاف ما تدربوا عليه فى الفترة الماضية، حيث كانت هناك تدريبات من أجل الترقية، وتدريبات لأغراض أخرى كثيرة، ولكن تعاقدت الوزارة مع شركاء أجانب من أجل المشاركة فى تدريب المدرسين".

ولفت إلى أن التدريب سيكون مبتكر للغاية، وسيكون الأولوية للصف الأول الثانوى ورياض الأطفال، موضحًا أن التدريب سيكون على مدار العام بالكامل وليس فى أشهر بعينها.

وخلال الحوار تطرق الدكتور طارق شوقى للحديث عن تسريب امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوى، قائلا: "سرب زى ما أنت عاوز لحد ما المنظومة الجديدة تشتغل والتابلت ييجى.

وأضاف "شوقى"، أن البعض يسرب الامتحانات ويهاجم الوزارة ويقول "الوزارة فشلت.. ولكن فى الحقيقة الوزارة لم تفشل".

واستطرد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، خلال الحوار، قائلًا: "البعض عاتب الوزارة بعد تسريب امتحانات أولى ثانوى، وأن الاحتياطات التى يجرى اتخاذها من أجل منع الامتحانات من التسريب مكلف للغاية ولكنه متاح وتستطيع الوزارة القيام به".

وأضاف "شوقي"، "أنا ممكن أقولكم على طريقة منع الامتحانات من التسريب عشان تعرفوا بس إننا سايبنه بمزاجنا ولو عاوزين نوقف التسريب هنوقفه، هنطبع الورق فى أماكن سيادية، وبعدين نبعت الامتحانات بطائرات حربية للمدارس، كأننا بنهرب قنبلة نووية، بس أنا بخاطب فى امتحانات أولى ثانوى الطلاب بدون نمر خالص، والتسريب الامتحانات دى مش بطولة".

واستنكر الدكتور طارق شوقى، تسريب امتحانات الصف الأول الثانوى، على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل بدء الامتحانات بيوم، مؤكدًا: "يجب أن يكون للطالب هدف من الامتحانات، وعادى جدًا ممكن ميروحش الامتحان".

وأضاف شوقى، أن هناك عدد كبير من الطلاب رأوا أن تسريب الامتحانات كان مفيدًا من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الدرجات، رغم أن الامتحان تجريبى ودرجاته لا تُحسب وليس به رسوب أو نجاح.

وحول أهمية التعليم الفنى، أكد الدكتور طارق شوقى، إنه يسعى جاهدًا للنهوض بالتعليم الفنى، حيث يرى حاليًا أن الطلاب الراسبون فقط هم من يُجبرون على الالتحاق بالتعليم الفنى بعد الشهادة الإعدادية، وكأنها عقاب بالنسبة لهم.

وأضاف شوقى، اللى بينجح بعد الإعدادى ويجيب درجات كويسة بيدخل تعليم عام وثانوية عامة، واللى بيجيب درجات قليلة أو يرسب بيدخلوه تعليم فنى كأنها عقوبة، والطالب مش بيختار ولازم الكلام ده كله يتغير".

وأشار وزير التعليم، إلى أنه يسعى لتطبيق التكنولوجيا التطبيقية فى التعليم الفنى: "هناخد أوائل الطلاب وهتلاقوا الأوائل واقفين طابور عشان يقدموا ومش هناخد الساقط"، مؤكدًا أنه تم التعاقد مع عدد من المصانع الكبرى، وكذلك شركات ألمانية، من أجل التدريس للطلاب، وإلحاقهم على العمل فى تلك الشركات.