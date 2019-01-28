شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: نتشاور مع مصر حول الملف الليبى وهدفنا مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن بلاده تهدف إلى مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التى تقاتل الإرهاب فى ليبيا، وأيضا دعم المصالحة الوطنية هناك لإعادة الاستقرار هناك.

وكشف الرئيس الفرنسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية اليوم الاثنين، أن بلاده تبادلت الآراء مع مصر قبل الإعلان عن بعض الفعاليات والمؤتمرات لدعم المصالحة فى ليبيا، مضيفا: "سمحنا بتعزيز بداية مصالحة فى ليبيا وسوف نستمر للتقدم فى هذا الاتجاه، بالتعاون مع غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.