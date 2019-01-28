شكرا لقرائتكم خبر عن بتعليق ودعاء.. وزيرة السياحة تدعم غادة والى بحملة "التدخل السريع" على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الدكتورة غادة والى عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك" للاحتفاء بنشاط حملة "شباب التدخل السريع"، حيث كتبت: "دولا مين ودولا مين.. دولا شبابنا المصريين.. دولا بناتنا الشقيانين.. دولا يوماتى فى الليل نازلين.. يحموا يدفوا يساعدوا يعشوا.. يشيلوا هم التايهين.. دولا مين ودولا مين.. دولا زمايلى الحلوين.. الورد المفتح فى وزارة التضامن.. شباب التدخل السريع.. اللى فى 15 ليلة باردة جمعوا 1600 من الشوارع ما بين مسنين وأطفال".



بوست الدكتورة غادة والى بوست الدكتورة غادة والى

ومن جانبها تفاعلت الدكتورة رانيا المشاط بتعليق على بوست الدكتورة غادة والى: "فريق عظيم مع قائد ملهم.. يرعاكى الله"، وهو ما ردت عليه وزيرة التضامن الاجتماعى: "حبيبتى أشكرك".





تعليق الدكتورة رانيا المشاط ورد وزيرة التضامن

وكانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي كرمت بالأمس، أعضاء فرق التدخل السريع وفرق أطفال بلا مأوى، تقديرا لجهود الفرق ونجاحها فى إنقاذ حوالى 1600 مشرد من المسنين والأطفال بلا مأوى فى الأسبوعين الماضيين.



