شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يشكر السيسي على حسن الضيافة ويؤكد: دائما نناقش القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على حسن الاستقبال والضيافة خلال زيارته الأولى لمصر، له ولزوجته وللوفد المرافق له.

وقال ماكرون، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، إنه استقبل الرئيس السيسى فى باريس فى خريف 2017، واتفقا على اللقاء فى القاهرة ومنذ ذلك الحين تبادلا العديد من المكالمات الهاتفية لتناول العديد من الموضوعات.