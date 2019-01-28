شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى ينفي صدور ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما يتم تداوله من صورة لورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه صادرة عن البنك المركزي، تواصل المركز مع البنك المركزي، ‏والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً.

وقال المركز الإعلامى فى بيان له اليوم: " البنك أكد أنه لم يصدر أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه، ولا توجد نية لإصدارها، وأن كافة العملات النقدية المتداولة بالأسواق كما هي تماماً بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وتابع البنك المركزي أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة.‏