شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار بالبنوك يواصل التراجع ويسجل 17.56 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر صرف الدولار الأمريكى، التراجع اليوم الاثنين، فى البنوك العاملة فى مصر، ليصل أدنى سعر للشراء فى البنك المصرى الخليجى، نحو 17.56 جنيه، وأعلى سعر للشراء فى بنك البركة بـ17.65 جنيه للدولار.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال إن البنك المركزى ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر، خاضع لقوى العرض والطلب.

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.