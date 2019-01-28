السيسي: اتفقت مع ماكرون على زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون فى المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى ماكرون بقصر الاتحادية، إن زيادة وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة يعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

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