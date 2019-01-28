شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الصداقة بين مصر وفرنسا تستند إلى تاريخ طويل من المصالح المتبادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترحيبه الشديد بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والوفد الرسمى المرافق له فى زيارته الأولى لمصر، فى ضوء علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن الصداقة بين مصر وفرنسا تستند إلى تاريخ طويل من المصالح المتبادلة، والتفاعلات الإنسانية والحضارية بين الشعبين.

وشهد الرئيسين منذ قليل، توقيع عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا فى العديد من المجالات، منها مذكرة تفاهم لتمويل أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "ميدان هليوبوليس – مطار القاهرة" بقرض يبلغ قيمته 336 مليون يورو، منهم 286 مليون يورو دعم من الحكومة الفرنسية، إضافة إلى 50 مليون يورو قرض تجارى.

وشهد الرئيس السيسى وماكرون، توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، واتفاقية إعلان نوايا بين وزارة الصحة المصرية ووزارة الصحة والتضامن الفرنسية للتعاون فى مجال الصحة.