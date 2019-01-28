شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى وماكرون يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون اليوم، الاثنين، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور وفدى البلدين.

شهد الرئيسان توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية خلال الفترة 2019-2023، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، و اتفاق تسهيل ائتماني بقرض بـ 6 ملايين يورو للحماية الاجتماعية، و2 مليون يورو منحة لدعم وزارة المالية، ووقع من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.

كما شهدا مراسم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني بقرض بقيمة 50 مليون يور ومليون يورو منحة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الشركات المملوكة للنساء ووقع من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم لتمويل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو هليوبليس وذلك بقيمة 336 مليون يورو ووقع من الجانب المصري الدكتور هشام عرفات وزير النقل ورئيس احدي الشركات الفرنسية ، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمصر والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة ووقع من الجانب المصري الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمة المصرية والمدير التنفيذي للأكاديمية الفرنسية، كما تم التوقيع أيضاً علي إعلان نوايا بين وزارة الصحة المصرية ووزارة التضامن والصحة الفرنسية للتعاون في إقامة مشروع مشتقات الدم ووقع من الجانب المصري الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ووزير الخارجية الفرنسي ، واتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر ووقع من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الخارجية الفرنسي ، وإعلان حكومي بين مصر وفرنسا بشأن تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكوفوني والجامعي والعلمي والفني ووقع من الجانب المصري سامح شكرى وزير الخارجية ووزير الخارجية الفرنسي .