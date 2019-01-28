شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفى هدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى: مبنى أثرى نحافظ عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن هدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها تمهيداً لهدمها, تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، ‏والتي نفت تلك الأنباء تماماً، موضحة أنه لا صحة لهدم مستشفى الجلاء وطرد المرضى منها، وأن المستشفى مسجلة من المباني التراثية طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006 وبناءً عليه لا يمكن هدمها.

وأكد المركز الإعلامى، أن الوزارة حريصة على توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية بشكل آمن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة غضب المواطنين.

وشددت الوزارة على أن مستشفى الجلاء التعليمي لم تتعرض لأي انهيارات إنشائية وتعمل بكامل طاقتها، مُوضحًة أن المستشفى تعرضت لهزات أرضية بسبب أعمال الحفر بخط مترو الأنفاق أسفل المستشفى، ولكنها لم تسبب في أي أضرار إنشائية لمبني المستشفى، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من المحافظة وشركة المترو واستشاريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة موقع المستشفى عن طريق مجسات للتأكد من سلامة المبني.

وأشارت الوزارة إلى أنه حرصاً على سلامة المرضى فقد تم إخلاء المكان الذي تعرض للهزات الأرضية، وهو جزء من مبنى الاستقبال، وذلك لحين الاطمئنان على سلامة المبنى تماماً وورود التقرير الهندسي.