شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الرئيسان السيسي وماكرون يعقدان مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمراً صحفياً بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ودلك بعد انتهاء المباحثات الثنائية والموسعة.

وكان الرئيسان شهدا مراسم التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.