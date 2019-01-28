شكرا لقرائتكم خبر عن المالية توضح حقيقة فرض ضرائب على إنشاء حسابات بموقع "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن وجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، تواصل المركز مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحًة أنه لا صحة لفرض ضرائب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيس بوك"، وأن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الرأي العام.

كما أوضحت الوزارة أن هناك دراسة لمشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، و بمقتضاه سيتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن منتجاتهم.