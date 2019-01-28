شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف ..الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة أبرزها تهجير أهالى نزلة السمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 11 شائعة انتشرت في 6 أيام، وتواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذا الشائعات

وتضمنت الشائعات سحب الحكومة وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها ورفض ميناء الإسكندرية نزول السيارات من السفن بسبب التكدس ودمج شعبتي العلمي والأدبي بداية من العام المقبل وإلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين وإزالة جميع عقارات منطقة نزلة السمان لصالح مستثمر عربي ووجود تصدعات وشروخات بكوبرى المطار، وفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه وهدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها وغلق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية ومنع الأجنبيات المتزوجات من مصريين من حضانة أبنائهن