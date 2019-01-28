شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة شائعة تهجير أهالى نزلة السمان تمهيدا لبيعها لمستثمر عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء ومقاطع فيديو تزعم تهجير أهالى نزلة السمان وإزالة جميع عقارات المنطقة تمهيدًا لبيعها لأحد المستثمرين العرب تواصل المركز مع محافظة الجيزة، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لم يتم إزالة سوى 4 عقارات مخالفه لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، وهى عقارات خالية من السكان وتقع فى حرم منطقة الأهرامات، كما أنه لا توجد أى نية لبيع أراض بهذه المنطقة الأثرية، وأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو هى مقاطع مجتزأة لإثارة غضب الرأى العام، كما أن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف الإضرار بالصالح العام، والتأثير سلبًا على السياحة فى المنطقة.

وأوضحت المحافظة أن أصحاب العقارات المخالفة لم يلتزموا بحدود الحرم الأثرى لمنطقة الأهرامات، وقاموا بالتعدى عليه بالبناء وتعلية عدد من العقارات، مما يؤثر سلبًا على المظهر العام للمنطقة الأثرية ويشوه المنطقة الأثرية التى لا يوجد لها مثيل بالعالم، مُؤكدةً على أن جميع أعمالالإزالة للمبانى المخالفة قد تمت وفقًا للقانون ولم تمتد إلى أى مبان مأهولة بالسكان، وأن الإزالة قد تمت بالتنسيق مع وزارتى الآثار والداخلية.