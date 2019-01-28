شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، ومن الجانب الفرنسى وزير الخارجية جان ايف لو دريان، على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، بحضور الرئيسان عبدالفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون.
كما وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على اتفاقية إعلان نوايا بين وزارة الصحة المصرية ووزارة الصحة والتضامن الفرنسية للتعاون فى مجال الصحة.
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