تجديد حبس مهندس 15 يومًا في واقعة تصادم طائرة بسيارة داخل مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الإثنين، تجديد حبس مهندس بمطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم طائرة بسيارة بمطار القاهرة.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث .

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بترك سيارة تابعة لمطار القاهرة تعمل بالمهبط، في طريق طائرة أثناء توجهها لممر الإقلاع وتبين من التحقيقات أن السيارة اعترضت طريق الطائرة فجأة.

وأنكر المهندس التهم الموجهة إليه أمام النيابة، وقال إنه أوقف السيارة وتوجه إلى "الحمام" وعقب عودته علم بتحرك السيارة نحو الممر الخاص بالطائرة والاصطدام بها.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي مباحث قسم شرطة النزهة إخطارا من شرطة المطار بوقوع حادث تصادم بين طائرة وسيارة، ولا توجد إصابات بشرية في الواقعة.