المشدد 7 سنوات لمتهم أشعل النار في منزل جارته بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بإشعال النار في منزل جارته بدار السلام بسبب خلافات سابقة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 983 لسنة 2017 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم "م.م" 25 سنة، بوضع النار عمدا مع سبق الإصرار بالعين المملوكة للمجني عليها "هند. ك" بالطابق الثالث، بسبب خلافات سابقة.

وقالت المجني عليها إنها حال تواجدها بالعين محل سكنها قام المتهم بوضع النار عمدا بها؛ مما تسبب في نشوب الحريق بالمنقولات داخل الشقة، وقامت بالاستغاثة بالجيران فتمكنوا من إخماد الحريق والتوجه بها للمستشفى لتلقي العلاج.