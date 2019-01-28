نار التدفئة تنهي حياة فتاة في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها، إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم جراء إشعالها شعلة غاز طبيعي للتدفئة داخل منزلها بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى العميد ياسر يوسف، مأمور قسم العياط، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بقرية العطف ووجود مصابة.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، أكدت أن "منار عرفات"، 19 سنة، جهزت شعلة للتدفئة إلا أنها أخذتها سِنةُ من النوم، وامتدت النار لملابسها.

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى فجرا، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة ظهر اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 70 % بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.