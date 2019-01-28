أخبار مصر | نقيب البيطريين: التوسع في المراكز العلمية بالمحافظات وشراء أتوبيس لدعم التدريب العملي للأعضاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب البيطريين: التوسع في المراكز العلمية بالمحافظات وشراء أتوبيس لدعم التدريب العملي للأعضاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن تطوير ملف التدريب يلقى اهتمام كبير لدى مجلس النقابة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه جارى العمل على أكثر من محور به، موضحا أن عمليات تطوير المركز العلمى بالنقابة العامة قاربت على الإنتهاء، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها خلال 15 يوم، بالإضافة إلى التوسع فى المراكز العلمية للتدريب بالنقابات الفرعية بالمحافظات.

وأضاف العامرى، أنه جارى حاليا تجهيز مقر بالغربية، وأخر قارب على الانتهاء بالوادى الجديد، ومن المقرر أن يتم افتتاح مقر الشرقية أول فبراير المقبل، وفى دمياط، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى مقرات كفر الشيخ والبحيرة وأسيوط، موضحا أن أغلب المساحات كبيرة لاستيعاب أعداد أكبر من الأعضاء، ففى محافظة البحيرة مساحة المقر 285 متر، والوادى الجديد 265 متر، مؤكدا أنه كلما توفرت سيولة لدي النقابة، يتم شراء مقرات جديدة للتدريب بجانب الاحتفاظ بالمقرات القديمة لتقديم الخدمات للأعضاء.

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن طبيعة التدريب البيطرى يحتاج إلى العمل الميدانى، بعد تلقيه الجانب النظرى فى كليات الطب البيطرى، والتى يصعب عليها توفير قدر كافى من التدريب داخلها، بجانب غياب برامج التكليف بالهيئة العامة للخدامات البيطرية، والتى تساعد بشكل كبير على الاحتكاك المباشر لحديثى التخرج بسوق العمل، كل ذلك أدي إلى ضرورة أن تتولى النقابة مهمة توفير خدمة تدريبيىة ذات جودة لأعضائها.

وتابع نقيب الأطباء البيطريين: خلال عام تم تدريب 1000 طبيب بيطرى، ووفرنا لهم محاضرين مميزين، ونظرا لحاجتنا لتطبيق الجانب العملي، تم شراء أتوبيس، حتى يتم التدريب عملي فى مزارع الألبان والتسمين والدواجن والمجازر، والفنادق، وغيرها، وفى حال نجاح تلك التجربة، ونتوقع لها ذلك، من الممكن أن نتوسع فى تلك الخدمة من خلال النقابات الفرعية، فى أن يتم السماح بوجود وسيلة نقل خاصة بها لتسهيل عمليات التدريب لأعضائها.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى فايز، عضو مجلس نقابة البيطريين، رئيس المركز العلمى للنقابة، إن المركز استطاع منذ قرار مجلس النقابة فى 2015، باختياره مشرفا عاماً للمركز العلمي، والدكتور محمد نبيل مديرا للمركز، تمكن المركز من عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع كبري الجهات والهيئات كان من أبرزها جامعتى القاهرة، والإسكندرية، حديقة حيوانات الجيزة، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وعقد العديد من المؤتمرات وورش العمل سواء المجانية أو بأجر رمزى، بالقاهرة والمحافظات.

وأضاف فايز، أن المركز يهدف خلال الفترة المقبلة، إلى التعاون مع كافة الجهات والمراكز البحثية والمؤسسات العاملة في مجالات الطب البيطري، واشراك القطاع الخاص بما يستطيع تقديمه من خبرات ودعم، بالإضافة إلى تحديد احتياجات سوق العمل، ووضع برامج تدريبية "نظرية وعملية" لتأهيل شباب البيطريين لسرعة الالتحاق بسوق العمل، وريادتها، وخلق فرص عمل جديدة للأطباء البيطريين فى أكثر من مجال، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه دخلاء المهنة، والوصول بأنشطة المركز العلمي للطبيب البيطري أينما كان محل إقامته ومحافظته.

وكانت عقدت لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، المُشكلة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماع، وذلك لمناقشة نص المواد واقتراح تعديلات تلائم تطور المهنة فى الوقت الحالى.

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة شكلت اللجنة بهدف وضع وتعديل الملامح الرئيسية للقانون، بشكل يواكب التطور السريع الذى شهدته المهنة خلال السنوات الماضية، موضحا أن قانون مزاولة المهنة لم يطرأ عليه أى تعديلات منذ إقراراه فى الخمسينيات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تعديل القانون خلال 15 يوم.

وأوضح العامرى، أنه كان هناك حاجه لإعادة النظر فى القانون، للمساعدة على تنمية المجتمع بشكل عام، وقطاع الطب البيطرى كمهنة وللطبيب البيطرى بصفته المزاول لها.

وأكد الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن القانون 416 لسنة 54 قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، لم يحدث عليه أي تعديلات منذ صدوره وبالتالى أًصبح لا يتناسب مع المهنة وتطورها، ولا يتلائم مع متطلبات الأطباء البيطريين وحقوقهم فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى انتشار عمل أدعياء ودخلاء المهنة والتى باتت تهدد المهنة، قائلا: كل هذا جعل هناك ضرورة لوجود قانون يواكب العصر، وفى نفس الوقت يضمن سلوك الأطباء البيطريين، ويحافظ على حقوقهم وواجباتهم نحو المجتمع.

وأضاف شفيق: بدأنا فى المسودة بتعريف بعض أعمال المزاولة، والممارسات المهنية، وتم إضافة جزء خاص بتغليظ العقوبات وتوضيحها، لردع الدخلاء على المهنة وكل من يسيئ لكرامة المهنة، وتم التطرق لدور الأطباء البيطريين فى حماية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وإنضباطهم فى أعمالهم.

فيما أكد الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة تواصلت مع المستشار القانونى لإعداد مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وحصلت على نسخة من المسودة، وبناءا عليه تم دعوة أعضاء المجلس لحضور عرض المواد، وتقديم المقترحات الخاصة بكل مادة سواء بالإضافة أو الحذف، أو إلغاء، وتم التوصل لصياغة العديد من .

وكان حضر الاجتماع كل من هيئة المكتب: الدكتور خالد العامرى النقيب العام، الدكتور على سعد على الأمين العام المساعد، الدكتور محمد نبيل أمين الصندوق، الدكتور اشرف قاسم أمين الصندوق المساعد، ومن أعضاء المجلس، كل من: الدكتورة شيرين ذكى، الدكتور محمد الحسيني، الدكتور محمد عفيفى، الدكتور محمد شفيق، الدكتور يوسف العبد، الدكتور أحمد الغندور، الدكتور عبد العزيز الجوهرى، الدكتور محمد أشرف، وطارق عبد الحميد المستشار القانونى.