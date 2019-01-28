أخبار مصر | "سعفان" يسلم 10 ماكينات للمرأة الأسوانية المعيلة وأسرة شهداء الجيش والشرطة "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يسلم 10 ماكينات للمرأة الأسوانية المعيلة وأسرة شهداء الجيش والشرطة "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، 10 ماكينات خياطة وسرفلة للمرأة الأسوانية المعيلة وأسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا للتيسير عليها لرعاية الأسرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقد شمل تسليم الماكينات أسرة الشهيد عريف حسن عبد العزيز عبد الله شهيد القوات المسلحة بحرب أكتوبر، وتسلمتها زوجة ابن الشهيد نصرة أحمد محمود، وأسرة الشهيد مجند صالح محمود على شهيد الواجب شرطة بسيناء في 20 أغسطس 2018 وتسلمتها والدة الشهيد هاجر مصطفى درديرى.

كما تسلمت الماكينات - المقدمة جمعية المستثمرين بأسوان وجمعية رسالة للأعمال الخيرية- كل من حمدية شفيق توفيق على، وانتصار عبد الفتاح مرسى، وصباح رجب طه الشافعى، وحنان كريم احمد، ورشا جمال محمد غلاب، وهند على حامد، ونرمين حسن ابراهيم، ومديحة محمد سليم يوسف.

جاء ذلك خلال زيارة وزير القوي العاملة لمحافظة أسوان التي تستمر يومين في إطار جولة لمدن الصعيد، شملت أيضا قنا والأقصر، بحضور اللواء سيد حجازي نائب محافظ أسوان، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وتفقد الوزير ونائب المحافظ معرض المشغولات اليدوية للمرأة الأسوانية المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب من محافظة أسوان، ضرورة توفير مكان ثابت ودائم للمرأة المعيلة لعرض منتجاتها، فضلا عن توفير فرص تسويق هذه المنتجات لتوفير حياة كريمة لهن.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بتدريب وإعداد المرأة المعيلة علي مستوي المحافظات لثقل مهارتهن كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنها قادرة على العمل بمهارة وحرفية.

وفي حديثه عن ذوي الاحتياجات الخاصة قال: إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لهذه الفئه من خلال 51 مركزا للتدريب تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة.

وفي ختام كلمته وجه "سعفان" كل التحية والتقدير للمرأة المعيلة التي تقوم بكل أمور أسرتها لتوفير حياة كريمة لها، مؤكدا أن كل ما يقدم ليس من أشخاص، أنما هو من مصر، لما تستحقه المرأة المصرية، اعترافا بقيمتها وقدرتها.